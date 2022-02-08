Lexus показал еще один перспективный электрокроссовер

Это уже вторая новинка, анонсированная маркой в этом месяце

Lexus сделал февраль по-настоящему богатым на анонсы. В начале месяца марка поделилась снимками электрокроссовера RZ 450e, который вполне можно назвать более дорогой версией Toyota bZ4X. Сейчас же наступила очередь еще одной новинки — полноразмерного электрического кроссовера с трехрядным салоном. В компании пока безымянную новинку называют просто Electrified SUV.

Внешне перспективная новинка выглядит более крупной, чем RZ. У семиместного кроссовера аналогичный дизайн, а вот общих кузовных панелей нет.

Никакой официальной технической информации о Electrified SUV компания не предоставила. По предварительным данным, основой нового электрокара станет платформа e-TNGA, которая используется в Lexus RZ, Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Больше подробностей о пятиметровом электрическом кроссовере ожидается в ближайшее время.