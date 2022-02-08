Представлен 815-сильный суперкар DS E-Tense Performance с технологией Formula E

Французская марка DS, которая входит в состав концерна Stellantis, намерена добавить в свою линейку суперкар. Эту идею она вынашивает с 2016 года, когда впервые представила концепт E-Tense на Женевском автосалоне. Шоу-кар выглядел невероятно эффектно, но серийную версию так и не получил. Теперь французы вновь вернулись к нему и представили модернизированный вариант с приставкой Performance в названии.

Доработанное электрическое купе стало еще более мощным. Вместо одного электромотора оно получило два – по одному на каждой оси. Их суммарная отдача составляет 815 л.с. А крутящий момент и вовсе достигает 8000 Нм. Эта установка позаимствована у болидов Формулы-Е. Разгон с места до «сотни» занимает всего 2 секунды. При таких характеристиках тормозные колодки электрокару не требуются, но они все таки входят в комплектацию. Причем размер у них довольно внушительный.

О запасе хода разработчики умолчали, но вряд ли он будет большим. Дело в том, что купе комплектуется батареей на 25 кВтч с глубокой системой жидкостного охлаждения, которая не позволит ей перегреваться во время движения. Также по гоночным нормам спроектирована подвеска модели. Именно благодаря ей электромобиль может похвастаться отличной плавностью хода и маневренностью.

Не остался без внимания и экстерьер, который кардинально переработали. Карбоновый монокок и большинство наружных панелей остались неизменными, но дизайн полностью новый. Суперкар получил оригинальную оптику, состоящую из 800 светодиодов, и камеры на месте фар. На смену решетке радиатора пришел голографический дисплей. В задней части электрокара виден массивный диффузор и узкие фонари с фирменной графикой, образующие единый блок. На месте стекла установлена панель с крупной буквой Е.

Производитель не показал салон E-Tense Performance. Он только заявил, что в кабине установлены ковшеобразные сиденья, рулевое колесо Formula E и аудиосистема Focal Utopia. Отделка выполнена из высококлассной кожи. Также в компании подчеркнули, что в концепции воплощены идеи в плане дизайна и техники, которые в будущем получат серийные машины марки. Будет ли у суперкара товарная версия – неизвестно. Но в феврале ее выведут на дорожные тесты.