Новинка Lexus привез в Токио сразу две новинки: внедорожный кроссовер и водородный багги

Получат ли они серийное продолжение, в Lexus не говорят

Первой интересной новинкой производителя, дебютировавшей на автосалоне в Токио, стала доработанная версия серийного кроссовера NX450h+ — NX PHEV Off-Road. Кузов автомобиля окрашен в оригинальный оттенок Iron Oxide. Отдельные его элементы, например, радиаторная решетка и дверные ручки черные. О том, что автомобиль готовили к бездорожью свидетельствуют покрышки B.F. Goodrich размерностью 265/65R17. Для транспортировки туристического снаряжения на крыше установлен дополнительный багажник.

Основой для новой внедорожной версии стал первый гибридный кроссовер марки NX450h+, который можно зарядить от сети. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литровый бензиновый двигателя, электромотора и литий-ионной батареи емкостью 18,1 кВтч. Суммарная отдача силовой установки — 306 л.с. Из них 178 л.с. генерирует ДВС. На электротяге полноприводный кроссовер может проехать не более 60 км.

Стоимость внедорожной версии не сообщается. За стандартный Lexus NX450h+ в Японии просят 62 430 долларов.

Второй экспонат — водородный багги Recreational Off-Highway Vehicle (ROV), который пока находится в статусе концепта. Впервые его показали в октябре 2021 года, во время презентации внедорожника Lexus LX.

Шоу-кар укомплектован 1,0-литровым трехцилиндровым мотором, работающим на водороде. Другие характеристики, такие как мощность и расход топлива, в Lexus раскрывать не стали.