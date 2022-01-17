Художественное сокровище Востока: Доступна лимитированная серия H6 третьего поколения в эстетической версии Ink Black

Эстетика автомобильного дизайна основывается на гармонии линий и привлекательных пропорциях. Созданный по принципу золотого сечения выразительный дизайн Н6 нового поколения сразу привлекает внимание и вызывает бурный взрыв эмоций. Природная грация и блеск огней придают модели еще большую неповторимость, превращая автомобиль в настоящее сокровище.

Осознавая значение инновационной ценности и уникальности продукта, для истинных ценителей технологической красоты и автомобильного искусства бренд HAVAL в Украине подготовил лимитированную партию Н6 третьего поколения в эстетической версии Ink Black*. Главный хайлайт конфигурации – это монохромное исполнение в черном цвете Ink Black (в переводе с английского – черное чернило) всех металлических деталей экстерьера, включая колесные диски и решетку радиатора.

В ультрачёрном образе Н6 выглядит чрезвычайно изысканно и символизирует благородство традиционного искусства Китая – Китайской Каллиграфии, объединяющей эстетические ценности, культурное сознание и историческое достояние, где каждый символ «прекрасного письма» создается благодаря идеальной технике владения кистью и чернилами Ink Black.

Как выразительный китайский иероглиф, нарисованный черными чернилами на белой бумаге, Н6 третьего поколения в версии Ink Black олицетворяет разум, честь и силу, демонстрируя на дороге истинную эстетику движения и воплощая культурные коды Востока.

«HAVAL Н6 в версии Ink Black – это настоящее художественное сокровище Востока. Кроме того, что черный цвет сочетает в себе эстетику всех других цветов, в истории Китая в течение тысячелетий черный считался самым благородным цветом и использовался в этикете правителей Поднебесной. – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании импортера автомобилей HAVAL и Great Wall в Украине. В Украине есть только 100 экземпляров данной версии и сейчас у Вас есть отличный шанс стать владельцем модели, в которой соединяются глубины восточной философии и технологии современной эстетики.»

Отметим, что дизайн Н6 третьего поколения был создан под руководством именитого дизайнера – Фила Симонса. Созданный с ощущением эстетики технологий будущего, Н6 нового поколения совершенствует опыт визуального восприятия благодаря технологическому прогрессу. Благодаря стильной монохромности версия Ink Black усиливает эмоциональное влияние и придает особый статус его владельцу, давая ощущение большей уверенности, стабильности и силы.

Предложение действует с 15 января по 28 февраля в официальной дилерской сети HAVAL в Украине. При покупке Н6 Вы получите гарантию от производителя 5 лет или 100 000 км пробега, а также 6 лет гарантии на кузов. Более подробную информацию о Н6 нового поколения Вы найдете на сайте haval-ukraine.com

*INK BLACK – (ИНК БЛЭК, в переводе с английского – черное чернило) – название лимитированной конфигурации модели Н6 третьего поколения с интерьером и экстерьером черного цвета, включая решетку радиатора и колесные диски черного цвета. Количество акционных автомобилей ограничено. Предложение действует с 15 января по 28 февраля 2022 года в официальной дилерской сети HAVAL или до полной распродажи акционных моделей. Список и контакты дилерских предприятий HAVAL Вы найдете по ссылке https://haval-ukraine.com/ru/dealers.html