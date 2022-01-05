Линейка Smart сократилась вдвое: пятидверный хэтчбек Forfour сняли с производства

Последние серийные хэтчбеки сошли с конвейера в декабре 2021 года

До недавнего времени линейка марки Smart состояла из двух моделей – пятидверного хэтчбека Forfour и электрического трехдверного EQ Fortwo, доступного также в качестве кабриолета с мягкой крышей. Но в новом году все изменилось. В строю осталась только «батарейная» версия популярного ситикара.

Последние хэтчбеки Forfour сошли с конвейера завода французской марки Renault в Словении в конце декабря 2021 года. Теперь предприятие выпускает только бензиновые и «батарейные» Renault Twingo, с которым хэтчбек Smart унифицирован на 70%.

Сборка Smart EQ Fortwo налажена на заводе во Франции. Но два года назад концерн Daimler продал его британской химической компании Ineos. В соответствии с договором, британцы продолжат производство Смартов на контрактной основе.

Но это продлится не долго, поскольку Smart переезжает в Китай, где образованная Daimler и Geely компания Smart Automobile Co. займется созданием новой модельной линейки. Ее первенцем станет компактный кроссовер, дебютировавший под названием Smart Concept No1. Официальная премьера серийной версии концепта состоится до конца этого года.