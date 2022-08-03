Renault окончательно разорвал связи с Россией

Официальный сайт компании в этой стране больше не работает

1 августа принесло россиянам новый сюрприз — официальный сайт Renault им больше не доступен. При попытке зайти пользователей автоматически перенаправляют на сайт российской Lada. Так клиентам Renault предлагают пройти регистрацию для дальнейшего обслуживания.

По договоренности с Renault именно АвтоВАЗ, как правопреемник французской компании, будет отвечать за гарантийное обслуживание ее автомобилей. За услугами россияне смогут обращаться к прежним дилерам. Также обещано сохранение заводской гарантии и использование оригинальных запчастей при ремонте. Каким образом их планируют завозить в Россию, не уточняется.

О продаже российского бизнеса Renault Group объявила в мае 2022 года. Московский завод копании перешел в собственность города. В дальнейшем на нем планируют возобновить выпуск уже призабытых «Москвичей». По некоторым данным, под этой «исторической» маркой в Москве наладят производство автомобилей китайской марки JAC.