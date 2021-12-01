Mahindra готовит к дебюту конкурента Mitsubishi Pajero

Новинка будет доступна с бензиновыми и дизельными двигателями

В линейке индийской компании Mahindra в скором времени появится новая модель – внедорожник Scorpio. Автомобиль, который называют бюджетным конкурентом Mitsubishi Pajero Sport, проходит финальные испытания. Именно на них фотошпионам и удалось сделать снимки новинки.

Внедорожник выглядит массивно с рубленными линиями кузова и крупными колесами. Также ему доставалась широкая решетка радиатора с большим логотипом марки в центре, бампер с воздухозаборником, вытянутая светодиодная оптика и противотуманки. Есть подножки для удобной посадки в салон и рейлинги на крыше.



Шпионам удалось заглянуть и в салон новинки. Здесь виден купный квадратный экран мультимедийной системы, блок климат-контроля с физическими кнопками и двухспицевое рулевое колесо. Известно, что сиденья второго ряда разделены перегородкой, а в крышу интегрирован люк с электроприводом. Также будет доступен широкий список систем помощи водителю.

В движение автомобиль приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Также будет доступна версия с 2,2-литровым дизельным мотором на 130 л.с. Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом».