Mahindra представила новый электрический кроссовер — XUV400

Индийский электрический кроссовер с корейскими корнями выйдет на рынок в начале 2023 года

Индийская компания Mahindra, долгое время являвшаяся основным акционером южнокорейской SsangYong Motor Company, представила электрический кроссовер XUV400. Основой для него стал Mahindra XUV300, который в свою очередь был построен на базе SsangYong Tivoli.

Габаритная длина нового электрокроссовера составляет 4200 мм, тогда как базовый XUV300 был урезан чтобы вписаться в действующий в Индии льготный четырехметровый лимит. Расстояние между осями — 2600 мм, как и у Tivoli. Передняя часть кузова, бамперы и колесные диски у Mahindra XUV400 оригинальные.

Салон практически полностью заимствован у базового Mahindra XUV300. Из отличий только перерисованная панель приборов и новый селектор переключения коробки передач. Мультимедийная система — 7,0-дюймовая, но с навигатором, который может прокладывать маршруты с учетом расположения зарядных станций.

Кроссовер укомплектован одним электродвигателем отдачей 150 л.с. и 310 Нм крутящего момента, приводящим переднюю ось. Емкость тяговой батареи всего 39,4 кВтч. Заявленный запас хода — 456 км в индийском измерительном цикле MIDC. Батарея заряжается от устройства переменного тока мощностью 7,2 кВт или постоянного тока на 50 кВт.

У ездовой электроники три режима: Fun, Fast и Fearless. Также реализован режим управления одной педалью — Lively Mode. Время ускорения с места до 100 км/ч — 8,3 секунды. Максимальная скорость — 150 км/ч.

Старт продаж Mahindra XUV400 запланирован на январь 2023 года. Цены пока не объявлены. Через два года марка начнет производство гаммы электромобилей, построенных на новой платформе с компонентами концерна Volkswagen. Заявление об этом прозвучало несколько дней назад.