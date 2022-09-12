Подросток угнал Chevrolet Suburban и устроил масштабное ДТП (фото)

Подростки, в качестве акта протеста, довольно часто угоняют автомобили у своих родителей. Вот и 13-летняя американка из штата Колорадо решила продемонстрировать свою независимость. Она взяла Chevy Suburban и отправилась кататься по улицам города.

Однако эта прогулка продлилась недолго. Выехав на шоссе, девочка-подросток не успела отреагировать на загоревшийся красный сигнал светофора и столкнулась с Kia Optima. Удар был настолько сильный, что обе машины вынесло на перекресток. Там они врезались в школьный автобус и Subaru Forester.

К счастью, обошлось без жертв. К тому же ни один из участников масштабной аварии не получил серьезных травм. Помощь медиков понадобилась только водителям Optima и Forester. Но и их быстро отпустили домой.

Что касается автомобилей, то все они получили серьезные повреждения. У Suburban разбита передняя часть, а у Forester – смята корма. Больше всего досталось Optima. У седана пострадали передняя и задняя части, а в салоне сработали все подушки безопасности. Помимо погнутой боковины от удара внедорожника, у автобуса выгнуто колесо. Сообщается, что виновнице аварии предъявлено обвинение в неосторожном вождении и вождении без прав. Дальше ее и родителей ждет суд.