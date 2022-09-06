MAN Truck & Bus анонсировал новые грузовики и цифровые решения

На выставке IAA Transportation 2022, которая пройдет в Ганновере с 20 по 25 сентября, компания MAN Truck & Bus покажет целый ряд новинок. Начнем с мировой премьеры электрического магистрального тягача eTruck, который ежедневно сможет проезжать 600 – 800 км и обслуживаться мегаваттной зарядной станцией. К первым клиентам машины поступят уже в 2024 году.

А тем временем производитель запускает новую услугу – MAN eMobility Consulting, которая позволяет проконсультировать потенциальных покупателей о предстоящем переходе автопарка на электротягу с учетом их специфики перевозок. С помощью цифровых инструментов eReadyChek можно проверить, насколько эффективно работают электрогрузовики на маршруте, а функция eManager позволяет менеджерам автопарка всегда быть в курсе зарядной инфраструктуры.

Появились и другие цифровые новации. Теперь картографический материал MAN Now для навигационных систем, а также ПО для предикативного круиз-контроля MAN EfficientCruise могут быть загружены дистанционно, без заезда на СТО. Кстати, для оптимизации сервисного обслуживания компания презентует новую цифровую систему управления MAN Service Care. А новая онлайн-система MAN Perform позволит быть всегда в курсе топливной экономичности грузовика. Также на выставке MAN Truck & Bus презентует и новую платежную систему, облегчающую водителям посещение АЗС, а руководителям предприятий – процесс контроля за расходами на топливо.

MAN Truck & Bus активно работает и над автономными транспортными средствами. В рамках проекта ANITA ведется работа по автоматизации доставки и погрузки контейнеров в автомобильно-железнодорожном терминале компании-партнера Deutsche Bahn. Свою лепту внес и принятый в 2022 году закон об автономном вождении. И здесь упомянем еще один проект – ATLAS-L4, реализация которого позволит выпустить на дороги первые автономные автопоезда уже в 2024 году.

Что же касается серийных тягачей MAN с двигателями внутреннего сгорания, то они также получили ряд новаций, повышающих их экономичность. Модернизация двигателя D26 позволила сократить расход топлива на 3% и при том повысить мощность и максимальный крутящий момент на 10 л. с. и 50 Нм, причем для всех вариантов. Кроме того, новый аэродинамический обвес – как на кабине тягача, так и на корме полуприцепа, позволяет снизить расход топлива с учетом доработанного двигателя D26 до 4%.

MAN Truck & Bus также предложит популярную топовую комплектацию Individual Lion S, недавно отмеченную наградой Red Dot Design Award, и на модели семейства TGS (до этого она была доступна только для TGX). Теперь она получит новый цветовой дизайн, включая кронштейны камер заднего вида MAN OptiView. Кроме того, аэродинамические проштамповки вдоль бортов спальной кабины могут окрашиваться в красный или черный цвета. Также можно заказать и черное оформление плафонов фар головного света. Новые красные элементы появятся и в интерьере.