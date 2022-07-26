Maserati представила трековую версию спорткупе MC20

Тираж 750-сильного гоночного суперкара ограничен 62 единицами

Maserati поделилась первой информацией о трековом суперкаре Project24. Речь идет о гоночном автомобиле, построенном на базе дорожного спорткупе MC20. Разработкой новинки занимались специалисты Maserati Centro Stile.

От «гражданской» версии гоночный автомобиль отличается переработанным кузовом с массивными воздухозаборниками, регулируемым передним сплиттером и антикрылом. Также ему достались альтернативная светотехника и выпускная система. Ездит спорткупе на кованных 18,0-дюймовых колесных дисках с креплением центральной гайкой и гоночными сликами.

«Под капотом» форсированный до 750 л.с. трехлитровый V6 Nettuno. В базовом автомобиле он выдает 630 л.с. Место «стандартного» восьмиступенчатого «робота» заняла шестиступенчатая секвентальная коробка передач. Привод — задний. Также в арсенале Maserati Project24 регулируемая подвеска и карбон-керамические тормоза Brembo.

По некоторым данным, снаряженная масса трекового суперкара — 1250 кг, примерно на 250 кг меньше серийного MC20. Такой разницы в весе удалось достичь за счет спартанского салона. В нем нет ничего кроме водительского сиденья и шеститочечных ремней безопасности, многофункционального рулевого колеса, каркаса безопасности и огнетушителя.

В списке опций — пассажирское сиденье, камера заднего вида, телеметрическая система, система контроля давления в шинах и ряд других.

Тираж трекового Maserati MC20 ограничен 62 единицами. Стоимость и сроки начала поставок спорткупе не озвучены.