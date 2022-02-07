МАЗ презентовал второй электрический грузовик

Ко Дню белорусской науки Минский автозавод изготовил второй прототип электрического среднетоннажного грузовика – МАЗ-4381ЕЕ. В отличие от первого, МАЗ-4381ЕО образца 2020 года, где широко использовались китайские комплектующие (силовой привод, тяговые модули), новинка локализована на 100%. В ее основе лежит серийный грузовик МАЗ-4381 «Корнет». Над видоизмененной передней маской кабины, равно как и над новой силовой линией работали специалисты Объединенного института машиностроения НАН.

Электрогрузовик полной массой 11 990 кг имеет грузоподъемность 3890 кг (прошлогодний прототип мог перевозить 5700 кг). Шасси рассчитано на установку кузовов полезным объемом до 39 м куб.

Автомобиль приводит в движение электромотор производства «Могиливлифтмаш» мощностью 130/170 кВт., который питают батареи емкостью 195 кВт.ч. Средний расход составляет 0,98 кВт.ч. Таким образом, запас хода может достигать 200 км. На обычную зарядку аккумуляторов понадобится 12 ч, а на быструю (300А) – всего три часа.

МАЗ-4381ЕЕ планируется использовать в различных отраслях – на городских перевозках, а также в коммунальном секторе. Машину ожидают предварительные заводские испытания, затем приемочные, сертификация, а затем и эксплуатационная проверка.