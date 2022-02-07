Тест-драйв Nissan Qashqai 2022: бестселлер повышает класс

Думали ли в Nissan в начале двухтысячных, что планируя замену легковым Almera и Primera, они создадут настоящий бестселлер, который не только разойдется по миру огромным тиражом, но и станет основоположником целого сегмента автомобилей.

Хотя, если вспомнить 2006 год, когда модель впервые показали на Парижском автосалоне, то скептицизма было немало. А ведь в компании проделали немалую работу, нащупывая ту нишу, в которой новинка сможет проявить себя!

Немного истории

С одной стороны, стояла задача сделать новый автомобиль, который сможет бросить вызов классическим сегментам, с другой он должен был быть коммерчески успешным, а значит востребованным. Примерно пять лет понадобилось команде инженеров, дизайнеров, маркетологов и других специалистов Nissan (а точнее альянса Renault-Nissan), чтобы придумать, продумать и довести до серийного производства Nissan Qashqai первого поколения. В компании решили, что хотят сделать семейный хэтчбек, но с элементами от “старших” внедорожников, то есть взять самое лучшее от этих двух типов автомобилей. Да, популярность SUV росла с каждым годом, но консерватизм покупателей все еще был силен, да и многих отпугивала громоздкость и дороговизна внедорожников. В поисках идеального рецепта был создан прототип Nissan Qashqai Concept, который показали еще в 2004 году и кое-какие его мотивы можно увидеть и на серийной машине. Но конечно же, от смелых решений типа распашных дверей и отсутствия центральной стойки отказались. Над будущим серийным кроссовером трудилась интернациональная команда – экстерьер разрабатывали в японской дизайн-студии, а интерьер в Nissan Design America. Но за техническую начинку, а также за финальную доработку отвечало европейское подразделение.

Получив официальное имя Qashqai и неофициальное “городской кочевник” (согласно фирменной легенде последнее появилось раньше и уже под него “подобрали” Qashqai – в честь иранских кочевых племен кашкаев). В 2007 кроссовер уходит в продажу и очень быстро доказывает, что ниссановцы все рассчитали и продумали правильно. План продаж был превышен, а завод в Сандерленде пришлось переводить на трехсменный график, ведь спрос на модель превышал предложение! Затем была версия Qashqai+2, рестайлинговая версия, а в 2014 году в продажу пошло второе поколение модели. Конечно, к тому времени появились серьезные конкуренты, рынок трансформировался, но продажи Кашкай росли с каждым годом! До этого времени было продано свыше 5 млн. единиц модели. И вот дебютирует третье поколение – что оно нам принесет?

Цены и комплектации

Не скажу, что новый Nissan Qashqai был неожиданной премьерой, ведь машину на украинском рынке ждали еще осенью 2021 года. Но дату дебюта чуть сместили, хотя справедливости ради отмечу, что гривневые цены на новый Qashqai появились еще в декабре.

На сегодняшний день цена на новый Nissan Qashqai третьего поколения стартует с отметки 724 180 грн., что примерно 25 700 $. Это начальная, но далеко не бедная комплектация Visia и механическая коробка передач. Хотите автоматическую? Тогда готовьте минимум 846 420 грн. (около 30 000 $), причем за автомобиль 2021 года, потому как 2022 года выпуска будут стоит чуть дороже.

Более оснащенные комплектации это уже миллион гривен, а тестовая – самая оснащенная Tekna+ — потянет на 1 171 260 грн. (около 41 600 $). С одной стороны, цена кусается, особенно учитывая прайсы по которым продавали последние Кашкай прошлого поколения в 2021 году. С другой стороны, и оснащение стало богаче, и конкуренты стоят сопоставимых денег. Хотя тут тоже еще вопрос: новый Кашкай стал больше, просторнее и теперь, похоже, готов соперничать с моделями постарше. Получится ли?

Дизайн

Если помнить о том, что “встречают по одежке”, то тут однозначный ответ “Да!” Смелый, стильный и современный дизайн, броская передняя оптика (полностью светодиодная во всех комплектациях)возможность двухцветной окраски (темным верхом), которая очень выгодно подчеркивает новый стиль кроссовера, гламурные 19” диски (в прошлом поколении было максимум 18”) – хорош автомобиль, привлекателен. И, пожалуй, по уровню эпатажа не уступит тем же Toyota C-HR и Hyundai Tucson. Да, это машины из разных классов, а новый Кашкай теперь между ними. Получается, опять, как и 15 лет назад (вот время бежит!) у него нет конкурентов?

В экстерьере понравилось, как граненый техно-стиль смогли сочетать с округлыми линиями и практичными решениями. Например, та же пластиковая окантовка по периметру и накладки на заднем бампере в повседневной эксплуатации будут очень кстати. А наиболее эффектно автомобиль смотрится при взгляде в ¾ спереди.

Это незаметно в деталях, но ощутимо в общем: новый Qashqai подрос, причем по всем параметрам. Общая длина увеличилась на 35 мм (4429 мм), высота на 25 мм (1615 мм), а ширина на 32 мм (1838 мм). Подросла на 20 мм и колесная база. Такой прирост обеспечила модульная платформа CMF-C, на которой базируется новый Qashqai. Универсальность данной “тележки” заключается в том, что на ней построены различные по размерам и классам автомобили, и именно последняя буква говорит о том, к какому из них относится модель. Отмечу, что на этой же платформе созданы новый X-Trail (T33) и Mitsubishi Outlander. Что касается первого, то его мы обязательно увидим на украинском рынке уже в этом году, а вот по поводу Outlander пока такой ясности нет. И еще немного о новинках. У этой платформы есть и полностью электрическая модификация CMF-EV, на которой в скором времени появятся новые электромобили. Один из них, который, кстати, ожидается и в Украине – Nissan Ariya.

В салоне

Но вернемся к герою нашего теста! На презентации очень много говорили об улучшенном качестве, материалах и о том, что много внимания было уделено тактильным ощущениям. И это оказалось действительно так! Особенно понравилась подгонка различных элементов и внимание к мелким деталям, ведь после таких заявлений начинаешь изучать интерьер более пристально.

Новый интерьер выглядит современно, дорого и даже немного изысканно. Те же вставки выполнены не под хром, а под матовый металл, и не бросаются в глаза. Понравилась и черная лаконичная вставка перед передним пассажиром. Конечно, на такие ощущения влияет и максимальная комплектация. Кожаный салон, стеганый в ромбик, кожаные вставки на дверных картах и передней панели (хотя и мягких пластиков в передней части салона хватает), панорамная крыша, крупные цифровые экраны, аудиосистема Bose на 10 динамиков и так далее.

И если салон прошлого поколения явно нес на себе отпечатки био-дизайна, а его возраст выдавали не только часто вспоминаемые журналистами кнопки подогрева сидений, но и “кочерга” селектора коробки-вариатора, то теперь интерьер выглядит по-современному.

Главенствующее место занял экран мультимедийной системы диагональю 9 дюймов (он идет в трех комплектациях из пяти, кроме базовой и Acenta, в ней – на 8 дюймов), а перед водителем и вовсе цифровая панель диагональю 12,3 TFT. Она тоже достанется не всем комплектациям, а топовым (стандартно для Tekna и Tekna+, опционально для N-Connecta), но в любом случае этот ансамбль стал выглядеть современнее. Комплектации попроще пусть и получат аналоговую приборную панель, но с крупным 7-дюймовым информационным экраном. Да, раньше Кашкай мог о таком только помечтать!

Что касается качества самой картинки, то она стала лучше и на дисплее мультимедиа, включая изображение с камеры кругового обзора (о да, этого ждали давно!), и цифровая приборка показывает четкую картинку. По этим параметрам мне придраться было сложно.

Над центральным тоннелем также поработали, украсив его оригинальным компактным джойстиком автоматической трансмиссии и шайбой выбора режимов движения. Здесь же нашлось место и для ниши под смартфон, конечно же, с беспроводной зарядкой. Вообще, в коммуникации с современными гаджетами Nissan Qashqai максимально универсален. Кроме упомянутой зарядки здесь есть USB type A и type C, а мультимедиа Nissan Connect можно коннектить со смартфоном посредством Android Auto и Apple CarPlay.

Блок двухзонного климат-контроля, как и многие другие элементы в интерьере, выполнен с подчеркнуто ровными линиями и геометрически правильно. Прямоугольники, круги – больше ничего лишнего. В целом пользоваться удобно, но кнопки мелковаты и раньше в этом плане все было более эргономично.

Водительское место порадовало выраженным профилем спинки, хорошей поддержкой и удобной посадкой за рулем в целом. Диапазонов и кресла и руля для роста 1,82 хватило для комфортной и правильной посадки даже с запасом. Регулировки в тестовой топовой комплектации электрические, а поясничный подпор можно регулировать как по силе изгиба, так и по высоте. Жаль, что данная опция досталась только максимальной комплектации.

Есть и еще одна фишка, которой раньше в Кашкае не было – это встроенный массажер! У него несколько программ и режимов интенсивности, так что настраивать его можно в соответствии с настроением. Работает он ощутимо, с эффектом, и уж точно не для галочки. Тут было бы и неплохо вентиляцию сидений добавить, но она не предлагается. И я не раз ловил себя на мысли, что начинаю оценивать новый Qashqai по меркам модели классом выше и, соответственно, выдвигая определенные запросы.

В салоне стало просторнее – это особо заметно на втором ряду по месту до передних кресел и запасу простора над головой. Ощущения подкреплены и реальными цифрами, ведь конструкторы рапортуют о том, что увеличилось не только расстояние до спинок, но ширина салона на уровне плечей (+28 мм), и высота от подушки сидения до спинки (+15 мм). Сзади действительно свободно, и это ощущаешь сразу, даже не зная точных цифр прироста. Усиливают это ощущение и двери, которые открываются на угол почти в 90 градусов. У пассажиров свои дефлекторы обдува, карманы в дверях и центральный подлокотник. Но, к сожалению, нет подогрева сидений, а вот он бы точно не помешал.

Заметно увеличился и багажник. Он был немал уже и во втором поколении, а теперь способен вместить плюс один средний чемодан. А более привычным языком цифр это +74 литра. Теперь объем багажного отделения 504 литра. Тут переставной пол из двух секций, которые можно смещать ниже или же вовсе убирать. В их верхнем положении пол со сложенным вторым рядом будет ровным, а если их вынуть, то со ступенькой. Ну а в самом низу притаилась “запаска” и сабвуфер. А Tekna и Tekna+ еще и хвастают электроприводом крышки багажника.

Драйв

Глобализация и электрификация знатно прошлись по моторной гамме, да так, что под капотом у нового Nissan Qashqai на данный момент всего один двигатель! Но сразу отмечу, что вот-вот появятся и интересные гибридные версии, с которыми мы будем знакомиться отдельно.

Ну а сейчас под капотом Кашкай, как говорят в компании, один двигатель на все случаи жизни. Это турбобензиновый двигатель 1.3 DIG-T, предлагающийся для кроссовера в двух вариантах мощности: 130 л.с. и 150 л.с. Казалось бы, новый мотор? Действительно, на прошлом поколении Qashqai, официально продаваемом в Украине, он не встречался. Но если копнуть чуть глубже, то данный силовой агрегат – это совместная разработка альянса Renault-Nissan и концерна Daimler.

Предназначен он для широкой линейки моделей, преимущественно небольших, и в зависимости от марки автомобиля имеет обозначения H5Ht (Renault), HR13DDT (Nissan), а также M282 (Mercedes-Benz). Да-да, уже несколько лет данный силовой агрегат устанавливается в том числе и на A-Class, C-Class и кроссоверы GLA и GLB. А под капотом моделей Renault его можно встретить, например, на новом Captur. Двигатель с алюминиевым блоком, алюминиевой же ГБЦ, цепным приводом ГРМ и прямым впрыском за это время (а начали его установку на машины в 2017 году) зарекомендовал себя весьма неплохо. Интернациональная разработка (а трудились над мотором как минимум японские, немецкие и французские инженеры) показала себя неприхотливым и ресурсным двигателем. А насколько хватает его новому Кашкаю?

Напомним, что у нас топовая комплектация Tekna+ и ей, как и большинству других комплектаций, положена более мощная модификация данного двигателя. По сути, 130-сильной может быть либо “база” Visia на “механике”, либо Acenta также с МКПП. Все.

Тестовый 150-сильный Ниссан Кашкай, да еще и с полным приводом в городе чувствовал себя как рыба в воде и такой мощности в городском потоке, на улицах и проспектах ему явно хватает. Крутящий момент здесь 250 Нм и доступен он с самых низов, причем в диапазоне с 1600 до 3750 оборотов, так что едет кроссовер уверенно. Да и вариатор Xtronic стал расторопнее, у него теперь два масляных насоса и передаточные числа он изменяет быстрее. И пусть и это еще не “преселектив”, но с былыми подвисаниями на постоянных оборотах или заунывными подвываниями здесь покончено. Хотя излишняя бодрость на старте и малых скоростях, способная подкупить и немного сбить с толку (ведь такой прыти ожидаешь и дальше) все-таки прослеживается.

9,2 с. до первой “сотни” хороший результат, но здесь, пожалуй, важнее плавность, которую способен обеспечить вариатор. А вот выехав на трассу, если привыкли ехать быстро и динамично, двигатель придется крутить. Да и “на рывке” его может все-таки не хватить: когда хочешь резко ускориться, автомобиль отзывается, старается, но ощущается нехватка литража. Хотя здесь есть спортивный режим, он немного перенастраивает работу систем и Кашкай всегда будет в большей готовности к прыжку. Но зачем выжимать из машины все соки, когда на крейсерских трассовых режимах она идет хорошо, причем не сильно задирая вверх стрелку тахометра?

Рулевое порадовало своей живостью и отзывчивостью. Причем рулится машина очень чутко, “тонко”, совсем по-легковому и как-то подкупающе легко. Возможно, здесь нет всей полноты обратной связи и присутствует легкая “синтетика” на руле, но общего впечатления это ничуть не портит.

Что касается подвески, то она хорошо показала себя даже на 19-х колесах. Она в меру жесткая, но в то же время хорошо проходит неровности и лежачих полицейских, да и перед легким проселком не спасует. В целом получается ощущение собранности и послушности, что особо подкупает на хороших дорогах. Учитывая, что клиренс у нового Qashqai 180 мм, можно отправиться и на легкое бездорожье, но помните, что даже во внедорожном режиме все отдано на откуп электронике, а распределением момента на заднюю ось заведует многодисковая муфта.

За время теста расход варьировался от 7 до 9 литров, и все зависело от стиля вождения и был ли под колесами асфальт трассы или города. В принципе, и первую цифру можно получить в городском трафике, если выбрать режим Эко и ехать размеренно.

Итак, новый Nissan Qashqai очень старается произвести впечатление премиального автомобиля. Он красив, оснащен, вместителен и явно амбициозен, уверенно заглядывая в класс повыше. Да, он подорожал, но цена эта во многом оправдана, да и где бывают скидки на старте продаж? Ниссановцы сейчас делают упор на другом – автомобили есть в наличии “здесь и сейчас” и для покупки не надо выстраиваться в многомесячные очереди. Ну что же, посмотрим, как наследник продолжит славное дело своего предка-первопроходца!