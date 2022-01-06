МАЗ вывел на украинский рынок вездеходное шасси 8х8

Минский автозавод решил побороться на украинском рынке в сегменте полноприводных грузовиков колесной формулы 8х8 с помощью новой модели МАЗ-63362L.

Машину отличает усиленная конструкция. Полезная нагрузка шасси составляет 22 950 кг, а допустимая полная масса – 38 000 кг. На нем можно установить различные кузовные надстройки – длина рамы под их монтаж равна 8605 мм.

Что же касается силового агрегата, то четырехосный минский вездеход оснащён 12-литровым турбодизелем Weichai, развивающим 460 л. с. и работающим в паре с автоматом Allison.

Отметим, что по итогам 2021 года, автомобили МАЗ занимают первое место на украинском рынке новых грузовиков полной массой свыше 3,5 т, с долей 21%.

Что же касается полноприводных машин, то минские модели 4х4 и 6х6 уже не первый год служат нашим военным, в частности в виде машин марки “Богдан” черкасской сборки.