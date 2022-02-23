Mazda начала прием заказов на новый кроссовер — CX-50

Автомобиль в базовой комплектации обойдется в 28 025 долларов

Mazda анонсировала прием заказов на новый среднеразмерный кроссовер CX-50. Дебют автомобиля состоялся в ноябре 2021 года. В его основе лежит та же платформа, что и в хорошо знакомых нам Mazda3 и Mazda6. Кузов новинки полностью оригинальный. У нее ярко выраженная носовая часть и большая радиаторная решетка.

В движение Mazda CX-50 приводит атмосферный двигатель Skyactiv-G объемом 2,5 литра, выдающий 190 л.с. Коробка передач — шестидиапазонная автоматическая. Привод — полный.

В списке оборудования значатся система мультимедиа с восемью динамиками, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, запуск двигателя кнопкой и набор ассистентов помощи водителю.

Новый CX-50 в базовой комплектации оценили в 28 025 долларов. Кроссовер будут собирать на заводе марки в Хантсвилле, штат Алабама. За пределами Америки новинку продавать не планируют.