Jaguar E-Type с 800-сильным мотором ищет нового владельца

Автомобиль выставили на продажу на онлайн-площадке Spartan Horse

Выставленный на продажу рестомод основан на купе Jaguar E-Type 1971 года выпуска. Автомобиль собран вокруг силового агрегата. С завода такие комплектовались 5,3-литровым мотором, выдающим 272 л.с. Но тут установлен более мощный двигатель V12. Такие устанавливались на ле-мановские прототипы группы С.

По сути это все те же моторы Jaguar V12, за исключением объема, который увеличили до 6,2- 6,5- и 7,0 литров. Отдача таких агрегатов в последних версиях достигала 730 л.с.

Для выставленного на продажу экземпляра мотор доработали. Его рабочий объем составляет 8,5 литров, а отдача — рекордные 750-800 л.с. В пару двигателю положена механическая пятиступенчатая коробка передач. Для разгона от 0 до 100 км/ч такому E-Type необходимо всего 4,1 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч.

Из-за размеров мотора главный тормозной цилиндр пришлось переместить за водительское кресло. За пассажирским расположились бензонасосы и фильтры. Все это привело к тому, что в автомобиле могут разместиться только два человека, тогда как серийная версия четырехместная. Багажника в автомобиле тоже нет. Его место занял бензобак на 145 литров.

Уникальный автомобиль продают на площадке Spartan Horse. Ее основная специализация — автомобильная экзотика. Выставленный на продажу рестомод на базе Jaguar E-Type оценили в 250 000 евро. Правда, покупателю придется самостоятельно ехать за ним в Германию.