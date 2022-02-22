Классический Jeep Grand Wagoneer с 1000-сильным мотором оценили в $265 000

Новинка предложена в трех версиях

Рестомоды на базе культовых классический автомобилей не теряют своей актуальности на протяжении многих лет. Конечно этим пользуются различные тюнинг-ателье, которые создают новые невероятные проекты. Один из них представила американская мастерская Vigilante.

Специалисты компании доработали Jeep Grand Wagoneer, добавив ему мощности и осовременив оснащение. Для этого они оцифровали кузов внедорожника и создали CAD-модель. Затем ее доработали, и только после этого создали новое более жесткое шасси. Такая «тележка» позволила команде Vigilante улучшить динамические характеристики автомобиля и использовать современные детали.

Так, на рестомод установили задние мосты Dana, шестипоршневые тормозные суппорты Baer, которые интегрированы в 17-дюймовые колеса, пружины Eibach и амортизаторы Fox. Однако самое большое изменение – это двигатели HEMI. Базовым является 6,4-литровый мотор с отдачей 491 л.с. Также модель можно оснастить 717-сильным двигателем Hellcat. Топовым является Hellephant, который выдает 1013 л.с. мощности.

Моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» Tremec TR-6060 или 4-степенчатым «автоматом» Bowler 4L80E, а также системой полного привода. Начальная версия Jeep Grand Wagoneer обойдется в 265 000 долларов. За версии с более мощными двигателями придется доплатить 15 и 25 тысяч долларов соответственно.