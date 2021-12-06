Новинка Mazda представила модель с расходом 3,8 л – это Toyota Yaris с другим логотипом

Текущая и новая генерации модели будут предлагаться на рынке одновременно

Японская компания официально представила следующее поколение компактного хетчбэка Mazda 2, которое стало четвертым в его истории. Автомобиль будет реализовываться на европейском рынке.

Если в предыдущей генерации супермини был донором для Toyota Yaris, то теперь все наоборот. Новая Mazda2 оказалась перелицованным Тойота Ярис. Предыдущее поколение модели компания не будет снимать с производства, то есть потенциальные покупатели смогут выбирать между двумя версиями одной модели. Основана новинка на модульной платформе TNGA-B и достигает в длину 3940 мм при колесной базе 2550 мм.

В движение компактный хетчбэк Мазда 2 приводит гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя и электромотора. Суммарная отдача составляет 114 л.с. Данной мощности достаточно, чтобы автомобиль смог разгоняться с места до 100 км/ч за 9,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч. Расход топлива равен 3,8 л на 100 км.

Новинка от Mazda будет предлагаться в трех комплектациях: Hybrid Pure, Hybrid Agile и Hybrid Select. В продажу она поступит весной 2022 года. Цены будут объявлены ближе к указанной дате.