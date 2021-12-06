Новые дворники Bosch: протестированы в условиях строгой североевропейской зимы

Автомобили были всепогодными далеко не всегда: когда-то дождь, туман или снегопад становились причиной для отмены поездки. Стеклоочистители с электроприводом окончательно сняли эту проблему еще в 1926 году. Но усовершенствование щеток продолжается, и новые дворники Bosch Aerotwin делают вождение еще более безопасным и комфортным.

Первая функционирующая система стеклоочистителей была запатентована в США в 1903 году. Изобрела её Мэри Андерсон из Алабамы, которая во время зимнего визита в Нью-Йорк заметила, как водитель трамвая пытался сохранить хорошую видимость, несмотря на ледяной дождь. Она быстро набросала схему устройства, состоящего из рычага и коромысла с резиновой кромкой. Рычаг мог управляться изнутри автомобиля и заставлял коромысло перемещаться по лобовому стеклу.

Следующим шагом стало совершенствование систем привода стеклоочистителей, ведь двигать дворник рукой водитель мог не всегда. Были внедрены системы с вакуумным приводом – от разрежения, образующегося во впускном тракте двигателя. Но модели с таким механизмом очищали лобовое стекло с переменной частотой, в зависимости от нагрузки на двигатель. Как только машина достигала нужной скорости, режим работы мотора менялся, и дворники либо работали слишком медленно, либо полностью отключались. Примерно так же вели себя и стеклоочистители с тросовым приводом от механизма спидометра.

Но в 1926 году движение в непогоду стало более безопасным – Bosch предложил автопроизводителям продукт, положивший конец проблемам, связанным с погодой и техническими недостатками. Новый привод дворников был электрическим, система приводилась в движение небольшим электромоторчиком, и не зависела от работы двигателя. Энергопотребление было сведено к минимуму, что открыло возможность к длительным поездкам на автомобиле в дождь, слякоть и снегопад. Как опцию можно было также добавить рычаг стеклоочистителя на стороне пассажира.

Вскоре стеклоочистители на электроприводе стали стандартом. С увеличением числа транспортных средств на дорогах рос и спрос на приводы и щетки стеклоочистителей, создавались новые схемы движения щеток и алгоритмы их работы. В списке инноваций последовали переключатели интервалов, задние стеклоочистители, датчики дождя и бесчисленное множество других технологических решений для очистки стекол автомобиля.

Инновации для щеток Bosch

Со временем особое внимание начали уделять конструкции самих щеток стеклоочистителей. Два разных типа резины Bosch впервые термически соединил в модели Twin в 1994 году. Передняя кромка изготовлена из твердого синтетического каучука и обеспечивает исключительную чистоту и длительный срок службы. Задний элемент изготовлен из более мягкого синтетического каучука и особенно устойчив к колебаниям температур, что обеспечивает бесперебойную работу системы в любой сезон.

Следующее поколение щеток стеклоочистителя появилось в 1999 году с выпуском Aerotwin — первой щетки без каких-либо соединений или каркаса. Здесь резина прижимается к лобовому стеклу с помощью двух изогнутых пружинных полос и равномерно распределяет контактное давление по всей длине стеклоочистителя. Новая система обеспечивает улучшенное качество очищения, а плоская форма делает работу дворников бесшумной.

Безкаркасные дворники получают все большее распространение, и новинка Bosch 2021 года относится именно к этой линейке. Разработчики компании Bosch усовершенствовали двухкомпонентный состав резины стеклоочистителей Aerotwin. В состав резиновой кромки они добавили специальный компонент, благодаря которому резиновый профиль стал значительно эффективнее и устойчивее к воздействиям окружающей среды. Усовершенствованная формула смеси сделала и без того износостойкий каучук Power Protection Plus еще более устойчивым к истиранию, а также к воздействиям таких факторов, как УФ-излучения и озон.

Bosch Aerotwin

Дворники Aerotwin оснащены двумя специально изготовленными пружинящими пластинами Evodium. Они передают контактное давление рычага стеклоочистителя на лобовое стекло и равномерно распределяют давление по всей длине дворника. С одной стороны, это способствует равномерному очищению без разводов. С другой стороны, равномерное контактное давление пластин Evodium в сочетании с новой улучшенной резиновой смесью обеспечивают повышенное сопротивление и снижение износа кромки стеклоочистителя.

Результаты многочисленных тестирований, проведенных как в полевых, так и лабораторных условиях, показали следующее:

Обновленные щетки Bosch Aerotwin обеспечивают высокое качество очистки стекла без разводов даже под механическим воздействием на резиновую кромку мелких загрязнений, таких как, например, насекомые, пыль, пыльца.

Новая резиновая кромка меньше подвержена истиранию: срок эксплуатации стеклоочистителей увеличился.

Благодаря усовершенствованной формуле резиновой кромки щетки имеют еще лучшие показатели бесшумной работы – стеклоочиститель движется по стеклу особенно плавно и тихо.

Свойства обновленной резины сохраняются даже в экстремальных условиях – при высоких и низких температурах (щетки с обновленной резиной были протестированы в условиях строгой североевропейской зимы, при утренних морозах –17-20о С).

Таким образом, производители автокомпонентов сделали еще один шаг по повышению безопасности движения в сложных погодных условиях. При этом важно, что технологии Bosch при всей их инновационной продвинутости остаются доступными практически для всех автомобилистов.