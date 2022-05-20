Mercedes-AMG готовит конкурента Porsche Taycan

Серийная версия пятидверного электрического лифтбека появится в 2025 году

Подразделение Mercedes-AMG, отвечающее в Mercedes-Benz Group за производство более мощных и спортивных серийных моделей компании, представило концепт своей первой самостоятельной электрической модели — Mercedes Vision AMG. Презентация будущего серийного пятидверного лифтбека сравнимого Mercedes-AMG GT и Porsche Taycan состоялась в Ницце.

За дизайн электромобиля отвечала команда Гордона Вагнера. У шоу-кара купеобразный кузов с длинным «хвостом», уже знакомый по концепту Mercedes-Benz Vision EQXX. На «носу» оригинальная фальшрадиаторная решетка с вертикальными декоративными прорезами и двойной окантовкой.

Головная оптика выполнена в форме фирменной трехлучевой звезды, под передней кромкой капота — тонкая полоса светодиодов. Безрамочные двери полностью лишены ручек. На корме — выдвижной спойлер и шесть фонарей (по три с каждой стороны), имитирующих патрубки выпускной системы.

В основу Mercedes Vision AMG ляжет платформа AMG.EA, которую разрабатывают специально для AMG-моделей. Отличие этой «тележки» — более низкий центр тяжести, чем у моделей семейства Mercedes-Benz EQ. Аккумуляторные блоки установлены ступеньками — ниже под ногами пассажиров заднего ряда и выше под сиденьями.

Информации о силовой установке нет. Разработка модели еще не завершена. Известно, что электродвигатели для Mercedes Vision AMG разрабатывает британская компания YASA. Это будут моторы с аксиальным потоком, более легкие и компактные, чем нынешние. Также лифтбеку обещан аккумулятор с особым катодом и повышенным уровнем теплообмена. Более подробная информация станет известна по мере приближения к серии.

Товарная версия Mercedes Vision AMG появится в 2025 году. В планах создание целого семейства мощных электромобилей на платформе AMG.EA.