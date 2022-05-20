Воруют, чтобы ездить: в России участились кражи автозапчастей

С начала 2022 года количество хищений автозапчастей выросло на 47%

Россияне начали на себе ощущать последствия экономических санкций. В частности, это касается автовладельцев, чьи автомобили все чаще становятся источником запчастей. По данным «Росгосстраха», крупнейшей страховой компании России, с начала 2022 года количество обращений по поводу хищений запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47%. Зачастую воруют зеркала, колпаки, фары, запасные колеса и другие легкосъемные элементы.

Как отмечают страховщики, если в целом количество страховых случаев по КАСКО с января по конец апреля выросло на 20%, то заявлений о причинении ущерба третьими лицами — более чем в два раза. Существенный всплеск краж был зарегистрирован в марте и апреле. Это свидетельствует о наличии повышенного спроса на бывшие в употреблении детали из-за роста цен и дефицита новых запасных частей. В зоне риска как люксовые, так и массовые модели.

Чаще всего кражи автозапчастей фиксируют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Татарстане. В Санкт-Петербурге, Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях доля криминальных случаев в общем числе обращений по КАСКО составляет более 10%.