Новинка Mercedes-Benz больше не принимает заказы на E-Class и вот почему

Причина такого решения — нехватка микрочипов

Mercedes-Benz приостанавливает прием заказов на седан E-Class на родном рынке и за его пределами. Причина проста — нехватка микрочипов, дефицит которых в последние несколько лет так остро ощущают все автопроизводители.

Об остановке приема заказов на автомобиль стало известно благодаря Automobilwoche. Источник сообщает, что в Mercedes-Benz полностью исчерпали лимит производства. Необходимых комплектующих на автомобиль нет. В результате клиентам сейчас могут предложить только дилерские или выставочные экземпляры.

По некоторым данным, Mercedes-Benz уже работает над седаном E-Class следующего поколения. Более того, новинка уже не раз была замечена фотошпионами во время тестов. Ожидается, что следующий седан представят до конца 2022 года.