В Украине стартовали продажи ŠKODA FABIA нового поколения

Компания «Еврокар», официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине, начала продажи ŠKODA FABIA нового поколения. Впервые FABIA базируется на платформе MQB-A0 от Volkswagen Group, что позволяет ей быть не только самым вместительным автомобилем в своем сегменте, но и предлагать улучшенные функции комфорта и множество новых систем безопасности и помощи водителю. Таким образом, в последней версии FABIA есть все необходимое, чтобы развить успех своих предшественников. С момента дебюта в 1999 году ŠKODA поставила клиентам более 4,5 миллионов FABIA, что сделало эту модель вторым бестселлером бренда после OCTAVIA.

Новая ŠKODA FABIA отличается эмоциональным дизайном и динамичными линиями кузова. Впервые в основе модели лежит платформа MQB-A0 от Volkswagen Group, которая обеспечила автомобилю улучшенные характеристики безопасности и комфорта. При длине 4 108 мм модель нового поколения впервые превышает 4-метровую отметку, а при ширине 1 780 мм она предлагает даже больше места, чем ее предшественница. Багажник, который у третьего поколения уже был самым большим в классе, увеличился на 50 л и составил 380 л.

В Украине автомобиль уже доступен с двигателем 1,0 MPI 59 кВт (80 к.с.) с 5-ступенчатой МКПП и заявленным расходом 4,5 л на 100 км в смешанном цикле. FABIA может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления (cd) 0,28, что является рекордом в сегменте компактных автомобилей. FABIA четвертого поколения также предлагает ряд систем помощи водителю, которые ранее были зарезервированы для автомобилей более высокого класса. В Украине новая ŠKODA FABIA предлагается в комплектациях ACTIVE, AMBITION и STYLE по цене от 421 962 грн*.

ŠKODA FABIA выпускается на той же производственной линии, что модели SCALA и KAMIQ. Перед запуском производства чешский автопроизводитель модернизировал сборочную линию, а также прессовый и сварочный цеха. Многочисленные сложные этапы производства, которые требуют физических усилий, теперь выполняются роботами, что позволило достичь высокого уровня автоматизации производственных процессов.

FABIA первого поколения, выпущенная на рынок в 1999 году, была одним из самых продаваемых автомобилей компактного класса – было продано более 1,7 миллиона единиц. Продажи модели второго поколения, выпущенной в 2007 году, также превысили отметку в 1,7 миллиона единиц. Всего, с учетом третьего поколения, которое дебютировало в 2014 году, клиентам по всему миру было поставлено более 4,5 миллионов FABIA.

* Рекомендованная розничная цена ŠKODA FABIA 1,0 MPI 59 кВт (80 к.с.) 5MG по состоянию на 17.02.2021 года. Стоимость автомобилей в гривне изменяется прямо пропорционально изменению курса доллара США к гривне, установленного НБУ на дату оплаты. Подробная информация о ценах на сайте www.skoda-auto.ua