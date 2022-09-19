Mercedes-Benz презентовал электрический автопоезд с запасом хода до 800 км

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере дебютировал магистральный тягач на электротяге Mercedes-Benz eActros Long Haul. Машина привлекает внимание свежим дизайном – LED-полосой между фарами и эффектным окрасом, который в частности заполняет место отсутствующей решетки радиатора.

Это пока еще прототип, однако уже в этом году он будет испытан на дорогах общего пользования, а в 2023-м пройдет тестирования в компаниях Amazon и Rheus. Серийный выпуск намечен на 2024 год.

Mercedes-Benz eActros Long Haul приводится в движение двумя электромоторами на заднем мосту – постоянной мощностью 400 кВт и пиковой 600 кВт. Питают их три блоки литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) с высокой плотностью энергии и увеличенным ресурсом. Их суммарная емкость составляет 600 кВт.ч, что позволяет 44-тонному автопоезду проехать без подзарядки до 500 км.

А наполнить батареи от 20 до 80% емкости всего за 30 минут поможет мегаваттная зарядка. Специальный проект HoLa под эгидой VDA предусматривает установку первых таких станций на трассе А2 между Берлином и Северным Рейном – Вестфалией.

Mercedes-Benz eActros Long Haul дебютировал на IAA Transportation 2022 вместе c инновационным полуприцепом eTrailer, разработанным компаниями Trailer Dynamics и Krone. Трейлер оснащен электрической осью и блоком аккумуляторов, которые помогают электротягачу. В итоге запас хода груженного автопоезда возрастает до 800 км. Кстати, eActros Long Haul скоро обещают представить и как шасси для установки различных кузовных надстроек.