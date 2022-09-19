Ram пообещал пикапы размером с Ford Maverick

Компактные модели будут нацелены на международные рынки

Генеральный директор компании Ram Trucks Майк Коваль поделился планами относительно дальнейшего развития модельной линейки марки. Выступая перед представителями СМИ на автосалоне в Детройте он пообещал в ближайшем будущем пикап меньше нынешнего Ram 1500.

По словам топ-менеджера, компания «активно и настойчиво» рассматривает идею создания компактного пикапа, сравнимого с Ford Maverick. Также он отметил, что Ram может использовать широкий спектр брендов альянса Stellantis для дополнительных моделей, которые будут доступны за пределами США.

В частности, компании удалось добиться рекордных продаж на международных рынках, особенно в Южной Америке и Австралии, где продаются производные моделей Fiat. Но для американского рынка эти модели придется привести в соответствие со стандартами США.

Потенциальной платформой для небольших пикапов Ram может стать среднеразмерный Jeep Gladiator. Он уже сертифицирован в США и уже пережил некоторые изменения. Также в качестве базы для компактного пикапа рассматривают Peugeot Landtrek, разработанный совместно с китайцами.

Также Коваль анонсировал в октябре премьеру обновленного Ram HD. Он позиционируется в качестве конкурента Ford Super Duty. Дебют последнего ожидается в ближайшее время. В ноябре этого года состоится презентация концепта Revolution, который станет предвестником электрического Ram 1500. Серийная версия последнего появится в 2024 году. Также ожидается плагин-гибридная модификация с увеличенным запасом хода.