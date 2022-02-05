Mercedes готовит стильного конкурента Tesla Model 3 (фото)

Новинка станет серийным продолжением концепта Mercedes Vision EQXX

Mercedes-Benz разрабатывает новую линейку электромобилей. Ее первенцем станет седан EQC, который также называют электрическим С-class. Модель намерены представить в 2024 году, а на рынок она выйдет в 2025-ом.

Опираясь на полученную у производителя информацию, эксперты издания Motor.es создали первый рендер электромобиля. Новинка выглядит элегантной и современной. Судя по габаритам и стилистике исполнения, она станет серийным продолжением концепции Mercedes Vision EQXX. Если это так, то седан будет достигать в длину 4630 мм при колесной базе 2800 мм. Это немного меньше, чем у нынешнего C-Class.

Электромобиль получил аэродинамический кузов с плавными покатыми линиями, широкий атлетичный капот, узкую светодиодную оптику и крупные колеса. На боковых дверях видны стильные выштамповки. Благодаря легкой конструкции, масса новинки не будет превышать 1750 кг. Также седану обещана емкая батарея, которая позволит проезжать на одном заряде до 1000 км.

Известно, что в основу нового Mercedes EQC ляжет модульная платформа MMA. Электрокар будет предлагаться с одним или двумя моторами. В компании его позиционируют, как конкурента Tesla Model 3.