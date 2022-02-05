Новый Geely Emgrand дебютирует за пределами домашнего рынка

Экспортную версию седана представят в конце февраля

Geely Emgrand следующей генерации впервые представили летом 2021 года. Продажи автомобиля на родном рынке марки уже стартовали. Сейчас же появилась информация о ее экспортном варианте. Четвертое поколение седана решили отправить покорять новые страны.

В основу четвертого Emgrand легла модульная платформа BMA. Смена поколений практически не отразилась на габаритах седана. В длину новинка прибавила 6 мм (4638 мм), 31 мм в ширину (1820 мм) и стала на 10 мм ниже (1460 мм). Размер колесной базы остался прежним — 2650 мм.

Главной особенностью во внешности седана называют радиаторную решетку. Ее рисунок напоминает вогнутые клинья. Особого внимания заслуживает оптика — она светодиодная.

В салоне — большой сенсорный дисплей системы мультимедиа. Дефлекторы обдува спрятаны под единую плашку. Степень покрытия салона мягкими материалами достигает 85 процентов. На родном рынке марки для нового Geely Emgrand предусмотрены цифровая приборная панель, круиз-контроль, камеры кругового обзора и люк с электроприводом. По некоторым данным, у экспортного варианта этот список будет таким же.

В движение Emgrand будет приводить 1,5-литровый атмосферный мотор, выдающий 114 л.с. В пару ему предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Новым рынком, на который выйдет седан, станут Филиппины. Все подробности об экспортном седане, включая его стоимость, станут известны 25 февраля.