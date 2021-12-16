Месяцы без подзарядки: Lightyear готовит доступный электромобиль с уникальными технологиями

Стоимость Lightyear Two составит 33 780 долларов

Lightyear уже известен первой своей моделью с солнечными панелями — One Pioneer Edition. Ее отправят в производство в 2022 году. Стоимость электромобиля для кого-то покажется слишком высокой — 169 980 долларов.

Сейчас же марка озвучила планы по выпуску второй, более доступной модели, которая появится в 2024 или 2025 году. Ценник второго солнечного электромобиля составит 33 780 долларов. В компании считают, что появление Lightyear Two позволит сделать автомобили, ориентированные на солнечную энергию, доступными для большинства покупателей.

В Lightyear информацию о новинке держат в секрете. Единственное, что прокомментировали — доступность на мировых рынках. Бюджетный автомобиль с солнечными панелями будут предлагать в Европе и США.

Основой для Lightyear Two станут те же технологии, что ранее использовались в One. Напомним, что его кузов буквально усеян солнечными панелями, а их суммарная площадь составляет 5 квадратных метров. Они позволят владельцам «месяцами ездить без подзарядки». По задумке, каждый час стоянки под солнцем, позволит владельцу преодолевать 12 км пути. Ну а полностью заряженная батарея сможет обеспечить пробег в 725 км в измерительном цикле WLTP.