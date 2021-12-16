Stellantis начал производство максимально практичных автомобилей на водороде

Концерн уже начал сборку особых версий фургонов Citroen, Opel и Peugeot

В апреле текущего года концерн Stellantis заявил о намеренье выпустить водородные версии фургонов Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert. Запустить производство новинок планировали до конца года. Впрочем, компании все удалось, так как ее специалисты провели тестирование данных моделей на территории завода в немецком Рюссельсхайме.

Для того, чтобы перевод моделей на экологичное топливо состоялся, концерн инвестировал в это направление 60 млрд евро. Часть из этих средств пойдет на создание необходимой инфраструктуры. По словам главы Stellantis, за водородом будущее, поэтому они и сосредоточили свои силы именно в этом направлении. Машины на данном виде топлива быстро заправлять, оно легче традиционного и при этом полностью экологичное.

Все водородные фургоны основаны на их электрических версиях. Сборка моделей осуществляется во Франции. На передней оси автомобилей установлен электромотор мощностью 136 л.с., а ниже интегрирован электрохимический генератор на 61 л.с. Под передними сиденьями находится литий-ионная батарея на 10,5 кВтч. В трех баллон может уместиться до 4,4 кг водорода. Этого топлива хватит, чтобы проехать до 350 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч.

Модернизация никак не сказалась на вместительности и тяговой способности фургонов. В них по-прежнему может уместиться до 6,1 кубометра груза, длинной от 4959 до 5306 мм (в зависимости от модели автомобиля). Грузоподъемность составляет 1000 кг. Столько же машины могут буксировать за собой. В названии моделей, работающих на водороде, появилась приставка Hydrogen. Сборка фургонов уже стартовала, так что в скором времени они будут доступны к заказу.