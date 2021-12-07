На вездеходах Tatra установили мощное эвакуационное оборудование

Известный австрийский производитель специальных кузовных надстроек на шасси грузовых автомобилей – компания EMPL Fahrzeugwerk GmbH изготовила интересный тяжелый эвакуатор. В качестве базового шасси была взята полноприводная модель Tatra 815-7 Force колесной формулы 6х6.

На него установили мощное гидравлическое оборудование EMPL серии Bizon – телескопический кран грузоподъемностью до 30 т, а также подъемную платформу на 10, предназначенную для буксировки колесной техники методом частичной погрузки. Партию из восьми машин окрасили в песочный цвет и уже отправили заказчику в одну из стран Ближнего Востока.

Отметим, что компания EMPL Fahrzeugwerk GmbH специализируется на самой различной спецтехники – от аварийно-спасательных и пожарных машин до военных. В частности, для армейских нужд производитель предлагает мобильные краны, эвакуаторы, автотопливозаправщики, машины со сменными кузовами, прицепную технику и еще многое другое.

Недавно, кстати, мы уже рассказывали о необычной пожарной автоцистерне EMPL, с двумя кабинами управления (спереди и сзади) для движения в тоннелях по челночной схеме, без необходимости разворачиваться.