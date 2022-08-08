MG возродил культовую модель – ее представят в этом месяце

К премьере готовится второе поколение седана MG7. Компания полностью пересмотрела свою флагманскую модель, и поэтому ее вполне можно назвать новинкой.

Новый MG7 имеет силуэт фастбэка с низкой посадкой, похожей на Audi A7. Кузов довольно мускулистый, с сильными динамичными линиями и ярко выраженными задними плечами. Спереди внимание привлекают тонкие светодиодные фары, огромная решетка радиатора и вертикальные воздухозаборники. Задняя оптика растянулась во всю ширину кормы. В багажник автомобиля встроен спойлер, который выдвигается во время набора скорости.

Салон модели пока не рассекречен. Но ожидается, что в его оснащение войдет цифровая приборная панель и мультимедийная система, экраны которых будут объединены в один блок. От физических кнопок компания полностью отказываться не будет.

Под капотом MG7 будет установлен 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 254 л.с. и 405 Нм крутящего момента, который работает в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач ZF. Также будет меньший вариант 300 VTGI с 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 183 л.с. Официальная презентация флагмана марки запланирована на 17 августа этого года.