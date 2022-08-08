Audi A5 Sportback и седан A4 могут стать одной моделью

Следующее поколение Audi A4 должно появиться в 2023 году. На тестах уже был замечен прототип A4 Avant, а вот версия с традиционным кузовом до сих пор так и не попадала в объективы фотошпионов. Инсайдеры сразу же выдвинули свое предположение на этот счет.

По их мнению, компания намерена трансформировать четырехдверный седан в более привлекательный и практичный пятидверный кузов Sportback. Таким образом Audi сократит свою линейку, объединив А4 и A5 Sportback в одну модель. Издание CarScoops даже показало новинку на рендере.

Судя по изображению, A4 Sportback получит ниспадающую линию крыши и ярко выраженную плечевую линию. У него будут атлетичный капот, агрессивные светодиодные фары, массивная решетка радиатора Singleframe, скульптурный бампер и широкие передние крылья.

Насколько эта теория близка к реальным планам немецкого производителя – покажет время. Ожидается, что закамуфлированные прототипы шестого поколения Audi A4 с трехобъемным кузовом выедут на дороги в ближайшие несколько месяцев.