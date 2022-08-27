Минивэн Opel Zafira-e Life превратили в практичный кемпер (фото)

Специалисты компания Crosscamp, которая специализируется на создании домов на колесах, представила новый проект на базе Opel Zafira-e Life. Таким образом они решили показать, что электрические минивэны подходят не только для городских дорог.

Для реализации идей, специалисты изменили компоновку салона. Передние кресла получили возможность поворачиваться на 180 градусов, а задний диван – раскладываться, превращаясь в полноценную кровать. К тому же появилась поднимающаяся секция под крышей. В ней также обустроена двухспальная кровать.

Минивэн оснастили мини-кухней с газовой плитой, раковиной, холодильником, шкафчиками для хранения посуды и продуктов, также емкостями для хранения воды. Для того, чтобы не расходовать энергию батареи электрокара, была интегрирована дополнительная на 95 Ач. Именно от нее через USB можно заряжать приборы.

Кемпер, как и стандартный Zafira-e Life, оснащается одним электромотором мощностью 134 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода в 320 км обеспечивает батарея на 75 кВтч. Полноценный дебют модели состоится в рамках выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе (Германия). В продаже электрический кемпер появится в 2023 году.