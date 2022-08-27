На украинских дорогах замечена редкая малолитражка с кузовом Pininfarina

Сфотографированный на днях в Киеве Mitsubishi Colt CZC – довольно редкое явление на украинских дорогах. Это компактное купе-кабриолет создано на базе 5-дверного хетчбека. А вот производилось оно на заводе компании Pininfarina – в городе Байро, что недалеко от Турина. Машина выпускалась всего три года – с марта 2006-го по июль 2009-го. Интересно, что складную двухсекционную крышу поставляла немецкая компания Oasys, входящая в Wеbasto.

На машину предлагались два 1,5-литровых бензиновых двигателя на выбор: в 110 л. с. и турбированный в 150 «лошадок». С последним агрегатом Mitsubishi Colt CZC стал самым мощным кабриолетом на базе малолитражки. Однако из-за низкого спроса этот двигатель перестали ставить на эту модель в августе 2008 года. В итоге почти год машина выпускалась только с двигателем разработки Daimler Chrysler. Этот силовой агрегат также ставился на автомобиль Smart ForFour, с которым у Mitsubishi Colt была общая платформа. С обеими моторами комплектовалась только механическая, 5-ступенчатая коробка передач.