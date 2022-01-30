Mitsubishi вывела на тесты новое поколение пикапа L200 (фото)

Официальный дебют нового пикапа состоится в текущем году

Нынешнее поколение пикапа Mitsubishi L200 вышло на рынок в 2015 году, а в 2018-ом его подвергли масштабному рестайлингу. Не так давно стало известно, что компания готовит следующую генерацию модели. Подтверждением тому стали прототипы, которые выехали на дорожные тесты.

Кузов тестового мула покрыт плотным камуфляжем. Однако изучать его незачем, так как он от актуальной модели. Хотя производитель и попытался ввести в заблуждение, прикрыв дополнительной маскировкой нестандартные галогеновые фары от дорестайлинговых Mitsubishi Mirage. Интегрированные в бампер противотуманки также позаимствованы у более ранних моделей.

При этом колесная база у автомобиля более длинная. Это видно по несоответствию задних колесных арок. К тому же по-другому расположены патрубки выхлопной системы. По данным инсайдеров, со сменой поколения модель изменит и платформу. А по части силовых агрегатов пикап унифицируют с Nissan Navara. Презентовать новинку планируют до конца этого года, а старт продаж намечен на начало 2023-го.