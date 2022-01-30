BMW завершает производство своего первого электромобиля

Хэтчбек BMW і3 снимут с производства летом нынешнего года

Компания BMW планирует снять с производства свою первую серийную электрическую модель — хэтчбек i3, вставший на конвейер в 2013 году. По неофициальным данным, последний BMW i3 соберут на заводе компании в Лейпциге в июле этого года, хотя изначально предполагалось, что это произойдет не раньше 2024 года. На освободившихся мощностях наладят сборку MINI Countryman третьей генерации.

BMW i3 комплектуется электромотором мощностью 170 л.с. и батареей емкостью 42,2 кВтч. Кроме того, европейские клиенты марки могут выбрать автомобиль с более мощной силовой установкой отдачей 184 л.с. В первом случае для разгона от 0 до 100 км/ч необходимо 7,3 секунды, во втором — 6,9 секунды. Запас хода — 260-330 км.

По данным производителя, общий тираж BMW i3 превысил 250 тысяч единиц. Преемником модели называют электрическую версию кроссовера BMW X1, который баварцы выпускают с 2009 года.