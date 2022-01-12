Новинка Много хрома и натуральное дерево: у пикапа Toyota Tundra появилась новая топ-версия

Новинка поступит в продажу весной 2022 года

Пикап Toyota Tundra третьей генерации, как и его топ-версию Capstone марка анонсировала осенью 2021 года. Автомобиль в этом исполнении призван составить конкуренцию топовым модификациям Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Silverado.

Внешне Tundra Capstone отличается от других версий модели радиаторной решеткой с сетчатым рисунком и хромированными горизонтальными ламелями. Также хромом покрыты логотип марки на «носу», корпуса боковых зеркал заднего вида, 22-дюймовые колесные диски и шильдики Tundra на заднем борту и i-Force Max на капоте.

В салоне — система мультимедиа с 14-дюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистема JBL с 12 динамиками, 12-дюймовая цифровая приборная панель и проекционный экран диагональю 10 дюймов. В этом списке также значатся панорамный люк, цифровое зеркало заднего вида и комплекс передовых ассистентов помощи водителю Toyota Safety Sense 2.5.

На рынке версию Capstone предложат с двухрядной кабиной CrewMax. Материалом для обивки кресел послужила полуанилиновая кожа. Передняя панель и центральный тоннель отделаны древесиной американского ореха. По периметру салона — диодная подсветка.

В движение топовую модификацию Capstone будет приводить гибридная силовая установка отдачей 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Она состоит из 3,4-литрового бензинового битурбо мотора, выдающего 394 л.с. и 49-сильного электромотора. Все это сочетается с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость Toyota Tundra Capstone пока не объявлена. По некоторым данным, за нее будут просить около 70 000 долларов.