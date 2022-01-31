Китайцы придумали, как старый Toyota Land Cruiser 200 превратить в 300-й (видео)

Стоимость пакета объявят позже

Очередь за новым поколением внедорожника Toyota Land Cruiser, которое представили в июне прошлого года, растянулась почти на четыре года вперед. Конечно это вызвало волну недовольства со стороны потенциальных покупателей. Для того, чтобы снизить градус агрессии среди поклонников марки, китайская компания GBT Restyling Bodykit презентовала боди-кит, который позволяет превратить старый LC 200 в модель новой генерации.

Достичь полной идентичности тюнерам не удалось, так как для этого пришлось бы менять конструкцию автомобиля. Но и получившийся результат вполне правдоподобный. Пакет включает в себя решетку радиатора, передний и задний бамперы, новую светотехнику, пятую дверь и элементы обвеса. Главным преимуществом данного комплекта является то, что его можно легко демонтировать, тем самым вернув внедорожнику первоначальный вид.

Стоимость комплекта, который позволяет превратить Land Cruiser 200 в «трехсотку», китайская компания пока не раскрыла, так же как и то, когда он будет доступен к заказу. Однако этот обвес вызвал немалый интерес среди владельцев старой версии внедорожника. Так что в скором времени дороги наполнятся клонами новой генерации модели, которые можно будет отличить от оригинала только при детальном рассмотрении.