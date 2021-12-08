На что способен украинский электромобиль за $6000

Новинку разработали харьковские специалисты

Компания Vilkon Electric Vehicles, которая базируется в Харькове, разработала электрический кроссовер. Новинка получила название Lulida. Первый экземпляр модели уже готов и проходит дорожные испытания.

Разработкой электрокроссовера занимались украинские специалисты при поддержке китайских коллег. Новинка получила квадратный кузов с резкими ломаными линиями, фары, которые имеют вертикальную интеграцию и С-образные ДХО, и массивную решетку радиатора с сетчатым рисунком. Квадратные задние фонари частично выходят на крылья, а на двери установлено полноразмерное запасное колесо.

Точные габариты электрокара не раскрываются. Известно, что его длина не превышает 4 метров. Салон рассчитан на четырех человек и будет довольно просторным и комфортным (с учетом небольших размеров машины). В оснащение кабины входит мультимедийная система, кондиционер, печка, камера заднего вида и электроподъемники передних стекол.

О силовой установке данных нет. А вот запаса хода будет хватать на 100-200 км пробега. Емкость аккумулятора можно будет восполнить за 3-4 часа на зарядных станциях быстрого тока и за 6-7 от бытовой розетки. Предварительно, стоимость кроссовера составит 170 000 гривен. Его планируют отправить в серию в ближайшее время. Где будет производится новинка, пока не уточняют.