Новости В сети показали новую красивую BMW – она не настоящая

На изображениях — проект CS 0.2 с рядом элементов из прошлого

Авторами проекта под названием CS 0.2 стали два независимых дизайнера — Том Квапил и Ричер Гир. Они представили, как могла бы выглядеть современная версия BMW 02 серии 1960 года.

На рендерах — стильное купе с рядом элементов из прошлого. При этом авторам удалось сделать огромные фирменные «ноздри» BMW более привлекательными и отчасти элегантными. До такого, к сожалению, не смогли додуматься штатные дизайнеры марки.

Решетка радиатора с обеих сторон обрамлена узкими светодиодными фарами, чуть ниже находится карбоновый сплиттер. На месте традиционных зеркал заднего вида установлены камеры. Дверные ручки — скрыты, согласно последним тенденциям автомобильной моды.

На корме привлекают внимание бампер с крупной вентиляционной решеткой и светодиодная полоса, протянувшаяся через всю ширину кузова.

В отличие от экстерьера, салон выглядит максимально футуристичным. В салоне — два массивных сиденья, разделенных плавающей центральной консолью, и изогнутая приборная панель. Еще один дополнительный дисплей авторы поместили на центральной части рулевого колеса.

Свой проект авторы решили напечатать на 3D- принтере в масштабе 1/8. Будет ли у него продолжение — пока не ясно.