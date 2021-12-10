На что способна роботизированная бронемашина Rheinmetal (видео)

Известный производитель военной техники и вооружения – немецкая компания Rheinmetal построила роботизированную машину Autonomous Combat Warrior. В ее основе положена инновационная беспилотная платформа Wiesel, которая может применяться как на гусеничных, таки и на колесных бронемашинах, таких как Boхеr, Lynx и тактических грузовиках HX, сообщает Defence-Blog.

Самоходный робот ACW предназначен для выполнения различных задач: доставки боеприпасов, разведки, а также ведения огня из различного вооружения. Управление машиной возможно в ручном режиме, дистанционном или в полностью автономном. В последнем случае робот способен самостоятельно объезжать препятствия или следовать за впереди идущей машиной в колонне. Здесь используются новейшие передовые системы по идентификации солдат и пересеченной местности. Все это повышает точность следования по маршруту и делает применение ACW еще более безопасным.