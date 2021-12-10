Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинацию “Кроссовер/SUV 2022”

Как недавно сообщал “Автоцентр”, 6 декабря стартовало голосование общественного жюри в акции “Автомобиль года в Украине 2022”. А мы продолжаем знакомить вас с номинациями акции, по которым распределилось 99 автомобилей-претендентов. И на этот раз давайте внимательнее взглянем на еще одну из главных номинаций – “Кроссовер/SUV 2022”. Эта номинация была создана относительно недавно, в 2015 году, но уже тогда было очевидно, что кроссоверы будут становится все более популярными. Что в очередной раз доказывает количество претендентов в данном классе – в этом году их собралось 27!

И компания эта действительно пестрая! От бюджетных и компактных моделей до премиальных и даже люксовых. Более того, в этом году добавились также и совершенно новые бренды. Те, кто следят за новостями украинского авторынка уже догадались, что речь идет о CUPRA. И в номинации “Кроссовер/SUV 2022” хочется упомянуть о CUPRA Formentor, который стал первой самостоятельной моделью испанского бренда:

Заметим, что от многих брендов принимают участие сразу несколько моделей. Например, у HAVAL это совершенно новая модель Jolion и уже знакомая нам H6, только в новой генерации. Обе новинки отличаются смелым дизайном, который особенно заметен по интерьеру, и очень хорошим уровнем оснащения. Более подробно про эти модели – в наших видео:

Hyundai также представлен несколькими моделями, причем одна из них – электромобиль IONIQ 5. Благодаря новой модульной платформе E-GMP, Ионик может очень быстро заряжаться (скорость зарядки до 350 кВт*ч) имеет большой запас хода (до 481 км) и предлагает довольно интересные технологические решения. Например, благодаря функции (V2L vehicle-to-load) он может заряжать электроприборы и даже другие электромобили.

Hyundai Tucson также есть чем удивить автолюбителей. В первую очередь это весьма оригинальный дизайн передней части с его интегрированными в решетку радиатора дневными ходовыми огнями, а также ярко выраженные грани при взгляде в профиль. Не менее оригинально подошли дизайнеры и к созданию интерьера, ну а инженеры завершили создание нового поколения кроссовера, оснастив его бензиновой, дизельный и гибридной силовой установкой.

У Mercedes-Benz также два претендента на титул, причем обе модели – это электромобили! Mercedes-Benz EQC был первым появившимся в Украине представителем электро-линейки EQ. Батарея электромобиля на 80 кВт*ч обеспечивает ему запас хода более 400 км и отличную динамику ускорения до первой “сотни” за 5.1 секунды.

А более компактный EQA привлекает своей лаконичностью, продуманным дизайном и электро-характеристиками. Так, например, его запас хода составляет 486 км, а мощность электромотора с приводом на переднюю ось – 190 л.с. Отличительная черта модели – это черная глянцевая решетка и сплошная полоска дневных ходовых огней, протянувшаяся от одной фары к другой.

Еще одним новым брендом можно назвать MG, который в этом году после длительного перерыва вернулся на украинский рынок сразу с несколькими моделями. В номинации “Кроссовер/SUV 2022” заявлены компактный ZS и более крупный HS. Модель ZS получила классический стиль и пропорции, а вот в оформлении интерьера дизайнерам дали большую свободу. В списке силовых агрегатов атмосферный двигатель 1.5 и турбированный 1.3, при этом автоматическая коробка передач предлагается как для первого, так и для второго.

Флагманская модель MG HS также не кичится броским дизайном, но при этом выделяется благодаря оформлению радиаторной решетки. Сама же концепция дизайна получила название X-Motion. Несколько комплектаций кроссовера предполагают не только разный уровень оснащения, но и разные двигатели. Если начальным версиям положен турбированный 1.5, то топовой – турбированный 2-литровый мотор и полный привод.

Бренд Opel продолжает экспансию на украинский рынок и этим летом вывел новое поколение кроссовера Mokka. Новинка полностью сменила стиль, переехала на новую платформу и готова похвастать интересной концепцией салона и полезными опциями. Предлагаемые комплектации довольно хорошо оснащены, а в качестве силового агрегата выступает 1.2 PureTech на 100 или 130 л.с.

Напоминаем, что отдать голос за вашего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

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Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.