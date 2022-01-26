На дорогах Европы впервые начали испытывать автономный автобус 4-го уровня (видео)

Впервые в Европе автобус с автономными функциями 4-го уровня будет интегрирован в систему общественного транспорта и будет использоваться в городском движении. Испытания 8-метровой модели e-ATAK производства турецкой компании Karsan начались в бизнес-парке «Форус» в Ставангере, Норвегия.

Автономный автобус способен развивать скорость до 50 км/ч. Кроме того, по словам инженеров, такие задачи, как подъезд к автобусным остановкам, управление посадкой и высадкой пассажиров, навигация по круговым развязкам, магистралям или светофорам, не должны вызывать затруднений.

e-ATAK имеет на борту усовершенствованные датчики LiDAR, с помощью которых он может «заглядывать вперед» на расстояние до 120 м, обеспечивая трехмерное обнаружение окружающих объектов. Передний радар идентифицирует движущиеся объекты на расстоянии до 160 м при любых погодных условиях.

Что касается безопасности, то автономный e-ATAK измеряет расстояние до объектов и идентифицирует их, обрабатывая изображения с высоким разрешением с помощью шести RGB-камер, установленных в разных частях автомобиля. Он распознает транспортные средства, пешеходов и другие объекты, используя в том числе и тепловизионные камеры. Навигация осуществляется по картам высокого разрешения.

Автономный e-ATAK питается от батарей емкостью 220 кВтч, разработанных BMW, которые питают электродвигатель мощностью 230 кВт. Зарядка может быть выполнена за 5 часов с зарядными устройствами переменного тока и за 3 часа с устройствами постоянного тока. Автономный e-ATAK длиной 8,3 метра имеет запас хода до полета 300 км и может перевозить 52 пассажира. На европейский рынок Karsan уже поставил порядка 250 своих электробусов.

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