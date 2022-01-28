На электрогрузовиках Volvo Trucks появилась уникальная функция безопасности (видео)

Volvo Trucks запускает новую запатентованную функцию безопасности для электрических грузовиков — Active Grip Control. Новая технология значительно улучшает устойчивость, разгонную динамику и торможение на скользкой дороге. Благодаря быстрому отклику электродвигателей усилие, возникающее между колесами и дорогой, можно мгновенно контролировать, чтобы заранее предотвратить пробуксовку колес.

Эта функция заметно улучшает разгонную динамику на скользкой дороге. Испытания, проведенные с Volvo FH Electric на поверхности с низким коэффициентом трения с загруженным прицепом, показали улучшение на 45 % при полном ускорении.​​

«Улучшение при движении по скользкой гравийной дороге действительно впечатляет. Я считаю, что это повысит производительность, не в последнюю очередь для наших заказчиков-строителей», — говорит Анна Риге Берлинг, директор по безопасности дорожного движения и продукции Volvo Trucks.

Если грузовик начинает скользить, несколько датчиков позволяют системе управления транспортным средством реагировать на состояние дорожного покрытия и интеллектуально использовать электродвигатели транспортного средства вместе с другими исполнительными механизмами, помогая водителю оставаться на дороге.

Новая функция также предназначена для снижения риска складывания и избыточной поворачиваемости при движении без груза.

«Благодаря Active Grip Control мы даем нашим водителям еще больше возможностей для движения по сложным дорогам и пересеченной местности — даже в самых сложных условиях. Это уникальная функция, защищенная патентами Volvo Group», — объясняет Анна Риге Берлинг.

Улучшения также можно увидеть при торможении, поскольку эту функцию можно использовать для управляемого рекуперативного торможения без использования ABS. Это повышает эффективность, поскольку на регенерацию тратится больше времени, что обеспечивает более плавное торможение.​

Функция Active Grip Control будет доступна на большегрузных грузовиках Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX Electric, которые используются для региональных перевозок и строительных работ. Версия этой функции также будет доступна на грузовиках с дизельной или газовой трансмиссией.