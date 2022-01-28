На вооружение принята новинка от компании «Украинская бронетехника»

Согласно приказу Минобороны от 25 января 2022 года, миномет калибра 120 мм МП-120 производства КПП «Украинская бронетехника» принят на вооружение ВСУ, Это единственный отечественный миномет такого калибра, прошедший данную процедуру. Отметим, что МП-120 используется в оснащении мобильного минометного комплекса «Смерека», изготовленного на шасси бронеавтомобиля «Варта» (4х4).

Дальность стрельбы МП-120 составляет 480 – 7100 м; режим стрельбы – до 15 выстрелов в минуту. Проанализировав опыт эксплуатации вооружения этого калибра в украинской армии, специалисты КПП «Украинская бронетехника» разработали и ввели в МП-120 ряд изменений, благодаря которым по своим техническим и эксплуатационным характеристикам миномет не только не уступают, но и превосходит аналогичные европейские образцы вооружения.

В частности, усовершенствованная форма опорной плиты обеспечивает круговой сектор обстрела без ее перестановки, тогда как подготовка огневой позиции занимает лишь 2 – 3 минуты. Уменьшенная горизонтальная шаткость миномета существенно улучшает кучность стрельбы и облегчает работу наводчика. Конструктивные ноу-хау в механизме предохранителя максимально обезопасят расчеты от случаев двойного заряжания миномета. Новая технология изготовления ствола с использованием стали высшего качества вдвое увеличивает живучесть и запас прочности.

“Миномет – высокотехнологичная продукция. При активном использовании происходит быстрое изнашивание стволов. Во время государственных испытаний МП-120 отстрелял 5,5 тысяч мин, то есть полный ресурс ствола миномета. Примечательно, что износ ствола достиг значения в 0,2 мм – на 50% меньше действующих нормативных показателей. Это означает, что наш миномет может нести службу вдвое дольше аналогов, а также может вести огонь перспективными минометными выстрелами повышенной мощности и дальности “, – отметил генеральный директор КПП” Украинская бронетехника “Владислав Бельбас.

Приказ МОУ является основанием для старта ритмичных закупок МП-120 – надежного стопроцентного отечественного вооружения – силами безопасности и обороны Украины.