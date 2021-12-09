На Mercedes-Benz Antos установили интересный кузов для перевозки спецтехники

Этот развозной автомобиль тяжелого класса Mercedes-Benz Antos привлекает внимание довольно оригинальной кузовной надстройкой, изготовленной латвийской компанией EuroTruck.

Фургон предназначен для перевозки самоходной спецтехники и отличается заниженным надрамником, что вместе с гидробортом Dhollandia, выдерживающим 2500 кг, обеспечивает удобный заезд для машин. Отметим, что гидроборт успешно заменяет распашные задние двери и к тому же выполняет отличную защитную функцию от взлома.

Кроме того, в средней части кузова находятся три двери, ведущие в отдельные, низкопольные отсеки для перевозки специнструмента, доступ в которые осуществляется без каких-либо лесенок. Что же касается основного фургона, то он имеет еще одну дополнительную дверь с правой стороны.

Вдоль бортов с внутренней стороны имеется два ряда полозьев с отверстиями для крепления груза. А на передней стенке фургона изнутри смонтирован обогреватель. Этот необычный автомобиль на шасси Mercedes-Benz Antos (4х2) был изготовлен по заказу одного клиента из Дании.