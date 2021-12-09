Завод Volkswagen в Ганновере трансформируется в мультибрендовую площадку

Сегодня, 9 декабря Наблюдательный совет Volkswagen AG окончательно утвердил план выпуска новых автомобилей на заводе коммерческих автомобилей в Ганновере. Это позволит загрузить производственные мощности и уберечь 10-тысячный коллектив от сокращения до конца 2029 года.

Начнем с сенсационной новости – к семейству полностью электрических фургонов ID. Buzz, пассажирскому People Mover и грузовому Сargo, выпуск которых должен начаться в 2022 году, добавится еще одно исполнение – кемпер ID. California. В последние годы спрос на «жилые» модели California неуклонно растет во всем мире, поэтому после недавнего появления «младшего брата» – Caddy California было принято решение о дальнейшем расширении ассортимента этой линейки. Также на предприятии продолжат выпуск нового Multivan, презентованного в этом году, и машин семейства T6.1.

Вторая важная новость – это освоение производства премиальной модели из проекта Artemis, а также выпуск кузовов для нового автомобиля Bentley. Нынешним летом в Ганновере началось возведение новой сборочной линии, которая должна будет запущена в 2025 году. Первоначально здесь планировалось выпускать модели премиум-класса для Audi, Porsche и новой модели Bentley. Однако на Porsche решили использовать другую платформу, что сделало его производство на новой площадке нерациональным.

Отметим, что сегодня на предприятиях Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере, Познани, Вжешня и Пачеко (Аргентина) выпускаются такие коммерческие модели как Transporter, Caddy, Crafter и Amarok. Суммарно здесь работает около 24 тыс. человек.