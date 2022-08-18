На Monerey Car Week показали современный раллийный Lancia Rally 037

Рестомод под названием Kimera EVO37 построили для коллекционера из Калифорнии

Kimera Automobili привезла на Monerey Car Week современную версию легендарного суперкара Lancia 037 — Kimera EVO37. Как заявлялось ранее, всего будет выпущено 37 автомобилей. Один из них под номером 008 как раз и прибыл на Неделю автомобильной моды в Пеббл-Бич. Автомобиль с собственными именем Edda изготовлен для известного калифорнийского автоколлекционера.

От легендарного ралли-кара группы B из 80-х Kimera EVO3 унаследовал не только внешность — он открывается, как трансформер. Передняя и задняя части кузова рестомода представляют собой цельные конструкции и поднимаются вверх. Не случайно выбран и цвет кузова. Это характерный для американских гоночных болидов оттенок синего.

Kimera EVO3 укомплектован рядным 2,1-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Отдача агрегата — 500 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Установлен он за спинками сидений водителя и пассажира.

Оригинальный Lancia Rally 037/Lancia Abarth 037 построен в начале 1980-х годов итальянскими компаниями Abarth и Lancia для участия в чемпионате мира по ралли. Он разрабатывался в соответствии с требованиями раллийной группы В, вступившими в силу в 1982 году. Благодаря «037» Lancia стала чемпионом мира по ралли 1983 года среди производителей. Это был последний моноприводный автомобиль, благодаря которому удалось выиграть главный конструкторский трофей WRC. Все последующие командные кубки завоевывали исключительно полноприводные модели.