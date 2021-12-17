На презентации карьерного самосвала SANY заказали сразу 1017 машин

Известный китайский производитель дорожно-строительной техники – компания SANY на днях презентовала свой новейший карьерный самосвал. Модель SKT105S разрабатывалась в течение двух лет и отличается четырьмя важными качествами: надежностью и долговечностью, эффективностью обслуживания, безопасностью и комфортом.

Машина получила новую раму, жесткость которой повысилась на 20%, что в свою очередь увеличило запас прочности. Применяются более мощные мосты с колесными редукторами (передаточное число заднего моста – 17,62).

Появился и новый, U-образный кузов – с улучшенной ударопрочностью и более удобной выгрузкой. Платформу теперь поднимают два гидроцилиндра, что повышает эффективность на 30% и устойчивость. Самосвал укомплектован новой по дизайну кабиной, отвечающей требованиям по безопасности FOPS/ROPS.

Модель SKT105S рассчитана на грузоподъемность 72 т. Машину полной массой в 107 т приводит в движение турбодизельный двигатель Weichai WP13G530E310 мощностью 530 л. с. и максимальным крутящим моментом 2300 Нм. Длина автомобиля составляет 9265 мм, ширина – 3980 мм и высота – 4117 мм.

Интересно, что во время торжественной церемонии запуска в производство SANY SKT105S, которая демонстрировалась онлайн и которую посмотрели свыше 50 тыс. человек, было забронировано ни много ни мало 1017 машин. Отметим, что в конце прошлого года в Украину была поставлена крупная партия карьерных самосвалов SANY – модели SKT90S грузоподъемностью 60 т.