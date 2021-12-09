На рынок выходит китайская пародия на знаменитую модель Volkswagen

Электромобиль способен разгоняться до 155 км/ч

Электромобиль ORA Punk Cat, который по своей стилистике исполнения напоминает культовый VW Beetle, был представлен на автосалоне в Пекине в апреле этого года. Модель вот-вот должна поступить в продажу, но накануне этого события производитель принял решение немного подкорректировать его внешность.

Вместо круглых фар и задних фонарей электрокар получил немного вытянутую и плоскую в нижней части оптику. Также компания изменила дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов. От массивных хромированных накладок на колесных арках отказались. Лючок зарядного порта теперь расположен на правом крыле перед зеркалом заднего вида, где раньше находились воздуховоды.

На корме появился довольно крупный спойлер, который интегрирован в дверь багажника. Также изменился дизайн колесных дисков, а боковые зеркала заднего вида стали немного крупнее. Габариты модели после проведенных модернизаций не изменились. Электрокар достигает в длину 4401 мм при колесной базе 2750 мм. Высота и ширина составляют 1633 и 1867 мм соответственно. Вес равен 1710 кг.

В движение ORA Punk Cat приводит один электромотор мощностью 169 л.с., который позволяет развивать скорость до 155 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи и запас хода по-прежнему не рассекречены. На рынок новинка поступит в ближайшее время. Тогда же станет известна и стоимость электромобиля.